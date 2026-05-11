L' azienda declassata in graduatoria non rimuove i mezzi monopattini Link abbandonati in giro per la città

Dopo quattro tentativi, la gara per l’affidamento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici si è conclusa alla fine dell’estate con l’assegnazione a tre aziende. Tuttavia, nonostante l’aggiudicazione, i mezzi abbandonati in diverse zone della città, in particolare i monopattini di una delle aziende, continuano a rimanere in giro, creando un senso di disordine nelle strade.

L'aggiudicazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici a tre aziende, dopo una gara andata a buon fine soltanto al quarto tentativo alla fine della scorsa estate, non sembra aver messo definitivamente ordine e decoro sulle strade della città. Se infatti è vero che a offrire la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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