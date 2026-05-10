Bici e monopattini abbandonati tornano a nuova vita | il Comune li regala alle associazioni

Da cesenatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesenatico ha deciso di destinare 21 biciclette e 4 monopattini elettrici, recuperati sul territorio e diventati proprietà comunale, alle associazioni del terzo settore locali. È stato pubblicato un avviso pubblico che permette di ricevere gratuitamente questi mezzi. Le biciclette e i monopattini sono stati abbandonati in passato, ma ora vengono messi a disposizione delle realtà associative attive in città.

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Il Comune di Cesenatico rende disponibili 21 biciclette e 4 monopattini elettrici recuperati sul territorio comunale e divenuti proprietà dell'Amministrazione comunale: è stato predisposto un avviso pubblico per l'assegnazione gratuita alle associazioni del terzo settore operanti a Cesenatico che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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