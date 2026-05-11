L' allenatore di calcio contagiato dall' hantavirus | Stavo pulendo il terrazzo Mal di testa e schiena poi due settimane in terapia intensiva

Un ex calciatore e attuale allenatore di calcio austriaco di 58 anni ha riferito di aver contratto l’hantavirus dopo aver pulito il terrazzo di casa. Dopo aver accusato mal di testa e dolori alla schiena, è stato ricoverato in terapia intensiva per circa due settimane. Tra le persone che hanno condiviso la propria esperienza con questa malattia ci sono anche altri individui.

Tra le persone che hanno raccontato di aver affrontato l'hantavirus in passato c'è anche Ralph Hasenhuttl, ex calciatore e poi allenatore di calcio austriaco oggi 58enne. Si ammalò nell'estate del 2012 durante la sua esperienza sulla panchina dell'Aalen, in Germania. La sua vicenda è tornata.🔗 Leggi su Today.it

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