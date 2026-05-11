L' abbraccio tra Renzo Piano e l' amico Mattarella
Il capo dello Stato ha parlato di errori e del coraggio di sbagliare, sottolineando anche l’importanza di fare autocritica quando necessario. Durante un evento pubblico, ha espresso queste idee commentando il valore di affrontare i fallimenti senza paura. In passato, ha avuto rapporti con figure di spicco nel mondo politico e culturale, e le sue parole risuonano come un invito alla sincerità e alla trasparenza.
Ma viva gli errori. «Bisogna avere il coraggio di sbagliare», spiega il capo dello Stato, e poi quando serve «quello di fare autocritica»: chissà, forse sta pensando a Trump. «Dobbiamo coltivare il valore del dubbio perché non c’è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa». Poi, forza con il dialogo e la comprensione. «L’ascolto dovrebbe essere un’attitudine delle più praticate. Non è una cortesia, è un arricchimento indispensabile», e questa magari è per Putin. «Se i politici ascoltassero di più, anche nella dimensione internazionale, ne trarremmo un grande vantaggio». Sentirsi, scambiare idee: oltre al «cuore della democrazia» oggi è «la strada per la pace».🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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