La testa del turco | leggende oscure della città
Domenica 17 maggio – ore 18.30La Testa del Turco: leggende oscure della città Pronti a scoprire il volto più enigmatico di Bari Vecchia?Tra edicole votive, maschere apotropaiche e antichi camini, vi guideremo in un percorso carico di fascino, dove superstizioni e tradizioni popolari si.🔗 Leggi su Baritoday.it
Did Archaeologists Found Proof Of a Civilization That Existed Before Humans History For Sleep
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