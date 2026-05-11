La testa del turco | leggende oscure della città

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio – ore 18.30La Testa del Turco: leggende oscure della città Pronti a scoprire il volto più enigmatico di Bari Vecchia?Tra edicole votive, maschere apotropaiche e antichi camini, vi guideremo in un percorso carico di fascino, dove superstizioni e tradizioni popolari si.🔗 Leggi su Baritoday.it

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