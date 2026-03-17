Il libro di Ezio Gavazzeni intitolato “I cecchini del weekend” approfondisce una delle pagine più oscure della guerra civile in Bosnia. L’autore racconta di uomini provenienti dall’Europa occidentale, tra cui imprenditori, professionisti e cittadini comuni, che pagavano ingenti somme di denaro per unirsi alla lotta come cecchini e colpire i civili di Sarajevo.

Un’inchiesta su uomini arrivati dall’ Europa occidentale — imprenditori, professionisti, cittadini comuni — che pagavano somme ingenti per poter partecipare alla guerra come cecchini e sparare contro i civili di Sarajevo. Per anni questa storia è rimasta ai margini del racconto pubblico, sospesa tra testimonianze e quella che molti hanno liquidato come una leggenda metropolitana. L’inchiesta prova a ricostruire i fatti e a fare luce su una realtà rimasta a lungo nell’ombra. Un lavoro giornalistico che ha contribuito anche all’apertura di un procedimento penale presso il Tribunale di Milano, dove sono iniziati gli interrogatori dei primi indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cecchini del weekend”: il libro di Ezio Gavazzeni su una delle pagine più oscure della guerra civile in Bosnia

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