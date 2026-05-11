La storica filiale della banca celebra il centenario | a Cotignola una mostra ripercorre l' evoluzione dell' istituto

A Cotignola, la filiale di una banca locale festeggia i cento anni dalla sua apertura. Per l’occasione, viene allestita una mostra che ripercorre l’evoluzione dell’istituto e il suo ruolo nella comunità. La nascita della filiale risale al 1918, anno in cui l’Italia uscì dalla Prima guerra mondiale. Da allora, l’istituto ha accompagnato lo sviluppo economico della zona, mantenendo un rapporto diretto con i residenti.

Cotignola ha una storia speciale e la filiale della Cassa di Ravenna ne è uno specchio. Nel 1918 l’Italia esce devastata dalla Grande guerra e l’allora Cassa di Risparmio di Ravenna decide di intervenire direttamente nella ricostruzione dando impulso alle attività economiche e sostenendo le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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