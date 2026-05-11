La spiaggia più bella d’Italia si trova in Toscana la classifica 2026 di Skyscanner

Secondo la classifica 2026 di Skyscanner, la spiaggia più bella d’Italia si trova in Toscana. La località che occupa il primo posto è Fetovaia, una delle spiagge più note dell’Isola d’Elba. La classifica è stata pubblicata l’11 maggio 2026 e include diverse destinazioni di mare nel paese. Fetovaia si distingue per le sue caratteristiche e attrattive rispetto ad altre spiagge italiane.

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Isola d’Elba (Livorno), 11 maggio 2026 – La spiaggia più bella d’Italia si trova in Toscana. A conquistare il primo posto nella classifica 2026 elaborata da Skyscanner è infatti la spiaggia di Fetovaia, uno degli angoli più celebri e amati dell’Isola d’Elba. Un paradiso naturale, ideale per le famiglie. Secondo il portale specializzato in viaggi, Fetovaia rappresenta perfettamente l’idea di mare da cartolina: una lunga mezzaluna di sabbia fine e dorata che si apre sulla costa occidentale dell’isola, protetta da una lingua di terra ricoperta di macchia mediterranea. Un piccolo paradiso naturale dove il verde intenso della vegetazione incontra le sfumature turchesi del mare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La spiaggia più bella d’Italia si trova in Toscana, la classifica 2026 di Skyscanner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le 10 spiagge più belle d’Italia nella classifica 2026 di Skyscanner: tre sono in SiciliaSkyscanner ha selezionato le spiagge più belle d'Italia, dove trovare mare cristallino e paesaggi da sogno. Dove si trova la cascata più bella d’Italia, creata più di 2000 anni faLa Cascata delle Marmore è una delle meraviglia naturali più belle d'Italia: situata vicino al Parco fluviale del Nera, è un'opera di ingegneria... Argomenti più discussi: Le 10 spiagge più belle d'Italia: Classifica 2026; Incoronate le 50 spiagge più belle d’Europa nel 2026: 9 meraviglie italiane in classifica; In questa regione italiana ci sono 5 tra le spiagge più belle dell’Adriatico; Il borgo con la spiaggia più bella del mondo è in Italia: un piccolo paradiso (da conquistare).