La segretaria provinciale del Pd Corazzi | Le divergenze del centrodestra mettono in standby il terzo casello dell' A14

La segretaria provinciale del Pd ha dichiarato che le divergenze all’interno del centrodestra italiano, evidenti dopo il referendum sulla Giustizia, hanno causato lo stop dei lavori per il terzo casello dell’A14. Questa situazione si inserisce in un quadro di incertezza politica, che ha portato a un arresto delle decisioni riguardanti il progetto nel territorio di riferimento. La vicenda riminese rappresenta un esempio di come le divisioni politiche possano influenzare le infrastrutture locali.

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