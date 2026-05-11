La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con la messa in onda dell'ottavo episodio su Disney+ il 6 maggio. La serie, tra le più viste del catalogo Marvel Studios, ha tenuto il pubblico con promesse, sorprese e anche alcuni fallimenti nel corso dell’anno. La conclusione della stagione ha segnato la fine di questa tranche di episodi, che ha riscosso attenzione tra gli spettatori.

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita è giunta al termine. Con il rilascio su Disney+ dell’ottavo episodio, giorno 6 maggio abbiamo assistito alla conclusione annuale di una delle serie più longeve e più amate del catalogo Marvel Studios. Non tutto è andato come previsto ma, nel frattempo, le rivelazioni e le rivalse ci hanno saputo proiettare all’interno di una linea temporale in cui passato, presente e futuro, possono coesistere. Legami: Daredevil (2015) e Born Again. Foggy Nelson e Matt Murdock nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Crediti: Marvel Studios Dopo il breve, ma emozionante, teaser d’anticipazione rilasciato a fine gennaio dai Marvel Studios, in collaborazione con Disney+, le aspettative per questo ritorno erano al di sopra d’ogni asticella.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La seconda stagione di Daredevil: Rinascita, tra promesse, sorprese e fallimenti

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