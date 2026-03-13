Daredevil Rinascita | il nuovo spot della seconda stagione è una dichiarazione di guerra

Il nuovo spot della seconda stagione di Daredevil mostra un’immagine forte e decisa, con il protagonista pronto a tornare in azione. I Marvel Studios hanno diffuso il video che anticipa il rilancio del personaggio, evidenziando le scene di combattimento e le novità in arrivo. L’attenzione si concentra sulla ripresa delle avventure di Daredevil, senza dettagli sulle trame o sui personaggi coinvolti.

La marcia verso il ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen si fa sempre più serrata. Al centro del materiale promozionale non c’è solo l’azione fisica, ma un messaggio politico e sociale che vede la New York del Sindaco Wilson Fisk ormai sull’orlo del baratro. The battle for New York begins in Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2, premiering March 24, only on @DisneyPlus. pic.twitter.comSyDOAHuA9Z Il nuovo spot segue una campagna promozionale che sta appassionando milioni di assassionati anche attraverso la tagline virale: “Resist. Rebel. Rebuild.” (Resistere. Ribellarsi. Ricostruire.). Tre parole che definiscono perfettamente il nuovo arco narrativo di Matt Murdock, costretto a muoversi nell’ombra di una città che sembra avergli voltato le spalle, ma che ha più che mai bisogno del suo protettore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Daredevil Rinascita: il nuovo spot della seconda stagione è una dichiarazione di guerra Articoli correlati Leggi anche: Daredevil: Rinascita: il nuovo spot della Stagione 2 svela scene inedite Daredevil: Rinascita, il ritorno di Jessica Jones nel trailer della seconda stagione!Dopo una lunga fase di rilancio e riorganizzazione creativa, Daredevil: Rinascita si prepara a tornare con una seconda stagione che si annuncia come... DAREDEVIL RINASCITA: TRAILER REACTION DELLA STAGIONE 2! BELLISSIMO Tutti gli aggiornamenti su Daredevil Rinascita Temi più discussi: Daredevil: Rinascita, tante scene inedite nel nuovo spot TV della Stagione 2; C'è Jessica Jones nel teaser di Daredevil: Rinascita - Stagione 2; DAREDEVIL: RINASCITA: le nuove immagini della seconda stagione della serie Marvel; Daredevil stava per avere una serie tv negli anni 90...grazie a Frank Miller. Daredevil Rinascita: il nuovo spot della seconda stagione è una dichiarazione di guerraI Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo spot adrenalinico per Daredevil Rinascita Stagione 2. Scopri la data di uscita ufficiale su Disney+. universalmovies.it Daredevil: Rinascita: il nuovo spot della Stagione 2 svela scene inediteGuarda il nuovo spot di Daredevil Rinascita Stagione 2. Matt Murdock torna su Disney+ dal 25 marzo: scopri le scene inedite e le anticipazioni. universalmovies.it Mancano due settimane alla premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney+, e almeno un attore è stato confermato per la terza stagione (le cui riprese inizieranno a New York alla fine di questo mese). In un’intervista a The Hollywood Reporter, Arty Froushan h - facebook.com facebook Parola d'ordine: IMPERDIBILI Grey's Anatomy, 9-1-1, 9-1-1: Nashville, Scrubs, Daredevil: Rinascita Tutto questo e molto altro è disponibile su #DisneyPlus. x.com