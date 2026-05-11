La nuova strategia antiterrorismo Usa tra sicurezza interna e minacce globali

La Casa Bianca ha diffuso la nuova strategia antiterrorismo per il 2026, che si concentra su misure di sicurezza interna e sulla gestione delle minacce provenienti da diversi paesi. La documentazione fornisce dettagli sulle operazioni di intelligence e sulle azioni di contrasto alle attività terroristiche. Viene anche precisato come le autorità intendano coordinarsi con partner internazionali per affrontare le sfide legate al terrorismo globale.

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La nuova United States Counterterrorism Strategy 2026, diffusa dalla Casa Bianca, prende il vecchio lessico della guerra al terrore e lo porta dentro l’elaborazione concettuale dell’America First, trattando gli argomenti ben noti, come al Qaeda e Isis, certo, ma allargando l’attenzione anche a cartelli messicani, gang transnazionali, fentanyl, Iran, Hezbollah, minacce ibride, intelligenza artificiale e armi di distruzione di massa. Tutto nel perseguimento del medesimo fine: proteggere il territorio americano prima che la minaccia arrivi a casa. Nella prefazione, il presidente rivendica il ritorno a “Peace through Strength” e descrive il controterrorismo come una missione di sovranità nazionale per la protezione degli americani come perno della politica di sicurezza e estera.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La nuova strategia antiterrorismo Usa tra sicurezza interna e minacce globali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate USA: nuova strategia antiterrorismo punta l’indice sull’Europa? Cosa scoprirai Perché Washington considera i flussi migratori una minaccia alla sicurezza globale? Come influirà la gestione dei confini europei... La nuova strategia antiterrorismo di Donald TrumpFirenze, 8 maggio 2026 – La Casa Bianca ha appena rilasciato un nuovo importante documento sulla “strategia antiterrorismo degli Stati Uniti”. Argomenti più discussi: Video. Nuova strategia antiterrorismo Usa: l'Europa incubatrice del terrorismo; Casa bianca Trump politicizza l’antiterrorismo per attaccare l’Europa, ma dimentica l’estrema destra; Trump accusa l’Europa: Incubatore di terrorismo nella nuova strategia USA; Nuova strategia antiterrorismo Usa: l'Europa incubatrice del terrorismo. 7 maggio 2026, Stati Uniti CASA BIANCA: AMERICA FIRST Trump presenta la strategia antiterrorismo America First, mirata contro i cartelli della droga, i jihadisti e gli estremisti interni. #7maggio #8maggio #USA #Trump #POTUD47 #MAGA #AmericaNews t x.com L consigliere CT della Casa Bianca Gorka cerca la direzione del NCTC senza una strategia nazionale CT pubblicata dopo 12 mesi reddit