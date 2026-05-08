Il 8 maggio 2026, la Casa Bianca ha diffuso un documento che presenta una nuova strategia antiterrorismo degli Stati Uniti. Il testo fornisce dettagli sulle misure e le politiche che il governo intende adottare per contrastare le minacce terroristiche. La pubblicazione arriva in un momento in cui le autorità statunitensi rafforzano le proprie iniziative in ambito di sicurezza nazionale.

Firenze, 8 maggio 2026 – La Casa Bianca ha appena rilasciato un nuovo importante documento sulla “strategia antiterrorismo degli Stati Uniti ”. Il documento comincia con un’introduzione firmata dal presidente Donald Trump: “Quando sono tornato alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025, si sono conclusi quattro anni di debolezza, fallimenti, resa e umiliazioni sotto l’ultima amministrazione. Oggi la nostra nazione è forte, i nostri confini sono sicuri e gli Stati Uniti sono rispettati in tutto il mondo. Stiamo nuovamente mettendo l'America al primo posto. Nell'ambito del mio impegno a difendere l’ America da tutti i nemici, stranieri e interni, stiamo nuovamente lavorando per sconfiggere la minaccia del terrorismo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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La nuova strategia antiterrorismo di Donald Trump

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