La Liga | vittoria nel Classico e titolo il Barcellona è sul tetto di Spagna

Dopo 35 giornate di campionato, il Barcellona si è laureato campione di Spagna, conquistando il titolo e vincendo il Classico contro il Real Madrid. La squadra catalana ha concluso la stagione con una vittoria decisiva, che ha confermato il primato in classifica. La vittoria nel derby e il tricolore sono arrivati al termine di un percorso che ha portato alla fine della corsa per il titolo nazionale.

Barcellona (Spagna) 11 maggio 2026 - La rincorsa alla Liga è conclusa, dopo 35 turni di campionato, è ufficiale: il Barcellona è campione di Spagna e lo diventa compiendo il più grande degli smacchi. I catalani vincono il Clasico nella cornice del Camp Nou e sollevano il trofeo per la ventinovesima volta nella loro storia. Tornano a casa a raccogliere i cocci di una stagione difficile nata con grandi aspettative e terminata invece con l'ennesima chinata di capo ai rivali in blaugrana. Si accende la lotta per il quinto posto Champions con il Real Betis a un passo da un clamoroso ritorno nell'Europa che conta. La sfida per evitare la retrocessione si fa sempre più serrata, con il Real Oviedo già questa sera, dopo il posticipo, può essere la prima squadra retrocessa di questa folle stagione di Liga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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