Il 19 maggio 2016 si è spento Marco Pannella, e da allora sono passati dieci anni. Ricordando quella sera lontana, si riferisce a un episodio storico che coinvolse un confronto tra Pannella e un altro politico di rilievo. Quel momento è passato alla storia come un esempio di confronto pubblico tra due figure politiche di diverso orientamento. La vicenda rimane impressa come un episodio significativo nel panorama politico italiano.

Il 19 maggio 2016 se ne andava Marco Pannella. Sono trascorsi dieci anni e il ricordo va a una lontana sera di tanti anni fa. Era il 3 aprile 1980 e Jader Jacobelli conduceva Tribuna politica con due ospiti d’eccezione: Marco Pannella e Giorgio Almirante. Quel confronto è conservato negli archivi di Radio Radicale come contraddittorio Rai tra i due leader, della durata di circa 23 minuti. Fino ad allora quasi nessun leader politico aveva voluto misurarsi davvero, in un confronto diretto e paritario, con il segretario del Msi, un partito che sedeva in Parlamento, partecipava regolarmente alle elezioni, rappresentava milioni di italiani ma era...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione di Pannella: quel memorabile duello con Almirante che insegna cos’è la democrazia

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