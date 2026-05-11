La gestione di Piazza Carlo III deve essere comunale

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Falco, coordinatore cittadino di Forza Italia a Caserta, ha affermato che la gestione di Piazza Carlo III dovrebbe essere affidata alle autorità comunali. La sua dichiarazione si riferisce alla responsabilità di amministrare e coordinare le attività e i servizi nella piazza, sottolineando la volontà di un controllo diretto da parte del Comune. La discussione sulla gestione della piazza coinvolge diverse opinioni e proposte da parte degli attori locali.

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“La gestione di piazza Carlo III deve essere comunale”. A dichiararlo è Paolo Falco, coordinatore cittadino di Forza Italia a Caserta.L'esponente di Fi spiega i motivi della sua affermazione: “Appare del tutto evidente che l’area che rappresenta l’ingresso della Reggia, patrimonio dell’Unesco e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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