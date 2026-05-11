La forza di una donna è stata tra le serie tv che hanno totalizzato più ascolti sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Tra pochi giorni, il pubblico dovrà dire addio alle vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna andrà in onda con un appuntamento extralarge in occasione del finale della terza e ultima stagione. Canale 5 trasmetterà gli ultimi tre episodi della serie tv in prima serata su Canale 5. Il pubblico avrà così modo di salutare Bahar e tutti i protagonisti dell'amata dizi turca. La serie tv andrà in onda venerdì 22 maggio con una puntata extralarge in prima serata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, appuntamento extralarge su Canale 5: ecco quando

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La forza di una donna 3: Martedì in seconda serata su canale 5! Dopo di #admfarah2 #kadn

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