La fine della supremazia globale di Washington e i rischi per i suoi alleati

Recenti sviluppi indicano che le azioni militari di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran stanno mettendo in discussione l’egemonia degli Stati Uniti a livello mondiale. La situazione evidenzia come questa strategia abbia ormai raggiunto i suoi limiti e possa influenzare gli equilibri tra le potenze alleate e i Paesi coinvolti. La dinamica attuale apre uno scenario in cui la leadership americana potrebbe essere messa alla prova.

La guerra scatenata da Israele e dagli USA contro l’Iran sta mostrando i limiti di quella concezione globale americana che ha retto l’Occidente per decenni. E che ha determinato le sorti – spesso infelici – di diverse aree del mondo. La supremazia di Washington è ormai qualcosa di insostenibile per gli americani stessi. Intanto, gli alleati che da sempre dipendono dal primato statunitense rischiano di crollare. Il Responsible Statecraft descrive la situazione odierna e i suoi possibili sviluppi nel prossimo futuro. Fine degli assunti tradizionali. Il conflitto in Ucraina ha sconvolto uno degli assunti di base del dominio delle grandi potenze, quello secondo cui le dimensioni e la forza militari bastano a imporre la propria volontà.🔗 Leggi su Follow.it

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