La Dea ritrova il sorriso a San Siro ma l’Europa non dipende più da noi

L'Inter torna a vincere in casa contro il Milan davanti a circa 200 tifosi ospiti. Nel primo tempo, la squadra di Palladino gioca bene e si porta in vantaggio al settimo minuto con un tiro rasoterra di Ederson. La partita si svolge a San Siro, mentre l’Europa sembra aver preso altre strade e non dipende più esclusivamente dalle sorti di questa squadra.

La Dea ritrova il sorriso in trasferta e supera a San Siro il Milan. Davanti a soli 200 tifosi nerazzurri, la formazione di Palladino disputa un ottimo primo tempo e dopo soli 7 minuti è già in vantaggio grazie ad un rasoterra di Ederson. I nostri si muovono bene e, complici gli ampi spazi lasciati dai difensori rossoneri, si incuneano facilmente rendendo difficile la serata di Maignan. Zappacosta prima imbecca in area Raspadori che non ci arriva per pochissimo, poi il montenegrino ricambia il favore e questa volta l’esterno atalantino la mette dentro. Il Milan fatica a reagire e non riesce a rendersi pericoloso, la Dea controlla il match. Al termine dei primi 45 minuti i giocatori rossoneri escono sommersi dai fischi dei propri sostenitori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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