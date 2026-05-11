Una conduttrice e showgirl ha pubblicato sui social alcuni scatti del matrimonio di suo figlio, Giorgio Capitta, e Mariasole Galanti. Si tratta di un matrimonio intimo, con un tema prevalentemente bianco. La stessa ha scritto che il giorno ha portato gioia e gratitudine. L’evento è stato condiviso pubblicamente attraverso i social network, senza ulteriori dettagli sul luogo o altri aspetti dell’organizzazione.

«E bbene sì, nostro figlio Giorgio e Mariasole si sono sposati! Oggi il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. Vederli insieme, felici e innamorati, è uno dei doni più belli che la vita potesse farmi. Che fantastica storia è la vita.». Con queste parole condivise su Instagram, Lorella Cuccarini ha raccontato con emozione il matrimonio del figlio Giorgio Capitta e di Mariasole Galanti. Dopo sei anni di relazione, a pochi passi dal centro di Sabaudia, la coppia ha celebrato l’amore con una cerimonia romantica, intima e curata. La sposa, stylist di professione, ha raggiunto il Santuario della Santa Maria della Sorresca arrivando in barca sulle rive del lago di Paola: un gesto simbolico dedicato al nonno marinaio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice e showgirl ha condiviso sui social alcuni scatti del matrimonio intimo e rigorosamente bianco del figlio Giorgio Capitta con Mariasole Galanti

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