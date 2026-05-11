La cocaina nel telecomando dell' auto | il nascondiglio creativo non evita l' arresto

Un uomo è stato arrestato dopo che gli agenti hanno scoperto droga all’interno del telecomando di un’auto. Nonostante il tentativo di nascondere la sostanza in un modo insolito, il suo comportamento non ha convinto le forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto. La scoperta ha messo in evidenza un metodo di occultamento insolito, ma comunque inefficace.

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