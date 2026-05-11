La cocaina nel telecomando dell' auto | il nascondiglio creativo non evita l' arresto
Un uomo è stato arrestato dopo che gli agenti hanno scoperto droga all’interno del telecomando di un’auto. Nonostante il tentativo di nascondere la sostanza in un modo insolito, il suo comportamento non ha convinto le forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto. La scoperta ha messo in evidenza un metodo di occultamento insolito, ma comunque inefficace.
Pensava di aver trovato un nascondiglio a prova di controlli, ma il suo atteggiamento tranquillo non ha ingannato gli agenti. Un giovane di 22 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso a trafficare con la droga nascosta in un posto decisamente insolito: il telecomando dell'auto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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