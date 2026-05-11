' La città di tutti' | la mostra sull’inclusione delle persone con disabilità a Palazzo Giordani

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, è aperta fino al 22 maggio la mostra intitolata “La città di tutti. Le radici del futuro”. L’esposizione, curata dal Cepdi, il Centro provinciale di documentazione per l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale, si concentra sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità. L’allestimento presenta materiali e approfondimenti legati a questa tematica e si svolge all’interno degli spazi della sede provinciale.

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Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, ospiterà sino al 22 maggio “La città di tutti. Le radici del futuro”, la mostra sull’inclusione delle persone con disabilità curata dal Cepdi, il Centro provinciale di documentazione per l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale.L’esposizione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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