' La città di tutti' | la mostra sull’inclusione delle persone con disabilità a Palazzo Giordani

A Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma, è aperta fino al 22 maggio la mostra intitolata “La città di tutti. Le radici del futuro”. L’esposizione, curata dal Cepdi, il Centro provinciale di documentazione per l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale, si concentra sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità. L’allestimento presenta materiali e approfondimenti legati a questa tematica e si svolge all’interno degli spazi della sede provinciale.

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