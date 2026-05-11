La Casa di Carta | Netflix annuncia ufficialmente l’espansione del franchise!

Da nerdpool.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fenomeno globale che ha trasformato una serie spagnola a rischio cancellazione in un’icona della cultura pop è pronto a tornare. Netflix ha ufficialmente confermato che la rivoluzione continua: l’universo de La Casa di Carta (La Casa de Papel) si espanderà con nuovi contenuti, consolidando il suo status di franchise internazionale. Un annuncio a sorpresa: “Bella Ciao” non si ferma. L’annuncio è arrivato in modo quasi teatrale durante la première della seconda stagione di Berlino. Álvaro Morte, l’indimenticabile Professore, ha rivelato che il mondo creato da Álex Pina è lontano dalla parola “fine”. Attraverso un video condiviso sui canali...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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