Il fenomeno globale che ha trasformato una serie spagnola a rischio cancellazione in un’icona della cultura pop è pronto a tornare. Netflix ha ufficialmente confermato che la rivoluzione continua: l’universo de La Casa di Carta (La Casa de Papel) si espanderà con nuovi contenuti, consolidando il suo status di franchise internazionale. Un annuncio a sorpresa: “Bella Ciao” non si ferma. L’annuncio è arrivato in modo quasi teatrale durante la première della seconda stagione di Berlino. Álvaro Morte, l’indimenticabile Professore, ha rivelato che il mondo creato da Álex Pina è lontano dalla parola “fine”. Attraverso un video condiviso sui canali...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La Casa di Carta: Netflix annuncia ufficialmente l’espansione del franchise!

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