La Casa de papel torna davvero? Tutto quello che sappiamo sulla nuova era della serie Netflix

La serie spagnola ha debuttato in modo discreto nel 2017, trasmessa originariamente in TV nel suo paese d’origine. Successivamente, è stata resa disponibile su Netflix, dove ha riscosso un grande successo internazionale. Dopo diverse stagioni e un'ampia popolarità, si sono susseguite voci di un possibile ritorno della storia. Recentemente, sono emersi dettagli riguardanti un progetto legato alla stessa serie, senza conferme ufficiali a riguardo.

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Quando nel 2017 La casa de papel arrivò su Netflix dopo una prima messa in onda quasi silenziosa in Spagna, nessuno immaginava che sarebbe diventata una delle serie non in lingua inglese più influenti del decennio. Le tute rosse, le maschere di Dalí, “Bella Ciao” trasformata in inno globale e un immaginario sospeso tra ribellione pop e critica al sistema hanno reso il fenomeno molto più di un semplice crime drama. Oggi quel mondo torna nuovamente al centro della scena attraverso nuovi progetti che dimostrano come Netflix non abbia alcuna intenzione di abbandonare uno dei suoi franchise più redditizi. Dopo il successo dello spin-off dedicato a Berlino, interpretato da Pedro Alonso, l’universo narrativo continua infatti ad ampliarsi con nuove produzioni e possibili espansioni internazionali.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Casa de papel torna davvero? Tutto quello che sappiamo sulla nuova era della serie Netflix ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Build Passive Income From Scratch in 180 Days | Robert Kiyosaki Notizie correlate Fallout 3: tutto quello che sappiamo sulla terza stagione della serie post-apocalitticaLa prossima stagione della serie, una delle più seguite su Amazon Prime Video, servirà a capitalizzare il successo ottenuto grazie a un pubblico... Leggi anche: Nomi, dinamiche e punti oscuri: tutto quello che sappiamo sulla nuova Calciopoli Argomenti più discussi: La casa di carta continua ma senza Berlino: Netflix annuncia una serie sequel; Berlin torna nel trailer di Netflix; La Casa di Carta, arriva la nuova stagione? L'annuncio di Netflix fa sognare i fan!; Ritorno a sorpresa per La Casa di Carta: Netflix annuncia l’espansione dell’universo. Non ci credo… #LaCasaDePapel x.com La casa de papel repliche? reddit La Casa de papel torna davvero? Tutto quello che sappiamo sulla nuova era della serie NetflixDa Berlino e la dama con l’ermellino al possibile ritorno del Professore, Netflix riaccende l’universo della serie cult che ha trasformato tute rosse e maschere di Dalí in simboli globali della cultur ... panorama.it