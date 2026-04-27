Nomi dinamiche e punti oscuri | tutto quello che sappiamo sulla nuova Calciopoli

Non ci sono dirigenti dei club indagati. È la precisazione che viene fatta oggi in procura a due giorni dallo scoop dell'Agi che ha terremotato il calcio italiano, con la notizia dell'avviso a comparire per Gianluca Rocchi, designatore d'arbitri per le partite di Serie A e B (autospeso) e in seguito di Andrea Gervasoni, super visore Var anche lui autosospeso. Gli indagati sono molti di più emersi finora, fanno sapere in procura, ma si tratta di arbitri e non di dirigenti. I nomi di due di loro, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca sono stati anticipati dal Giornale già sabato 26 aprile. L'altro, quello di Daniele Paterna, è emerso in relazione a...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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