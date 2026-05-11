La biomimesi marina — Un oceano di innovazione
La biomimesi marina si concentra sull’osservazione e l’imitazione di processi e strutture presenti negli ecosistemi oceanici, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in diversi settori. Questa disciplina si basa sull’analisi di organismi e ambienti marini per adattare tecnologie e metodologie, contribuendo a risolvere problemi in ambito medico, ingegneristico e tecnologico. L’approccio si distingue per l’utilizzo diretto di elementi naturali come fonte di ispirazione e conoscenza.
La biomimesi trae ispirazione dalla natura (il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del pianeta) per risolvere problemi in biomedicina, ingegneria e tecnologia. La vita negli oceani in particolare offre modelli molecolari e strutturali superiori a quelli realizzati dall’ingegno umano.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scientists Are Building Robot Animals to Manipulate Wildlife—And Nobody Knows If It's Ethical
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