La biomimesi marina — Un oceano di innovazione

La biomimesi marina si concentra sull’osservazione e l’imitazione di processi e strutture presenti negli ecosistemi oceanici, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in diversi settori. Questa disciplina si basa sull’analisi di organismi e ambienti marini per adattare tecnologie e metodologie, contribuendo a risolvere problemi in ambito medico, ingegneristico e tecnologico. L’approccio si distingue per l’utilizzo diretto di elementi naturali come fonte di ispirazione e conoscenza.

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