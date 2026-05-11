Juve rabbia arbitrale | Dieci punti persi per episodi
La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, conquistando tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, dopo l’incontro, sono state sollevate proteste riguardo alcune decisioni arbitrali, che secondo i rappresentanti del club hanno portato alla perdita di dieci punti in classifica. La squadra continua a manifestare insoddisfazione verso il sistema arbitrale, alimentando uno stato di tensione.
La Juventus blinda tre punti d’oro per la qualificazione alla prossima Champions League nella trasferta di Lecce, ma la vittoria non basta a spegnere un clima di tensione crescente verso il sistema arbitrale. In vista del rush finale di campionato, l’ambiente bianconero avverte una sensazione di forte preoccupazione per le decisioni direzionali, ritenute non uniformi e pesantemente penalizzanti nel corso di tutta la stagione. Secondo quanto analizzato dal giornalista Massimo Pavan, il bilancio interno al club parlerebbe di una decina di punti svaniti a causa di valutazioni controverse, un fardello che rischia di compromettere l’obiettivo economico e sportivo minimo della società.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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