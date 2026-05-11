juve per la mediana ha speso come il psg

La Juventus ha investito nella mediana tanto quanto il squadra parigina, pari a una cifra significativa. Il tecnico dell’Inter ha annunciato che adotterà un modulo con tre centrocampisti, paragonandosi a un personaggio famoso del cinema. Durante un'intervista, ha anche fatto riferimento alle battute di un collega, che lo ha preso in giro dicendogli che è stato fortunato.

Chivu dice che giocherà col '5-5-5' e diventa Oronzo Canà, che guardava a Liedholm. L'interista sulle battute 'guarda' a Mou, che però lo sfotte e gli dà del fortunato. *** Sinner dice che «sa fare la carbonara» e quelli di Amatrice se la prendono e lo invitano per insegnargli a fare l'amatriciana. Ma deve giocare a tennis o fare MasterChef?! *** Fox sport dà 50.000 dollari per guardare le 104 partite del Mondiale in una box a New York. Bella cifra per un mese di lavoro. Ma dopo Congo-Uzbekistan i soldi serviranno anche per uno psicologo. *** Chi più spende meno spande? Non alla Juve. Per Locatelli, Koopmeiners (foto) e Douglas Luiz ha pagato 17 milioni in più dei titolari in mediana del PSG.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Esse TORCEDOR INVADIU a COMEMORAÇÃO do PSG

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