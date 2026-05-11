Nella partita di Champions League tra due squadre di calcio femminile, si è conclusa con un pareggio 3-3 in un derby molto acceso. Dopo l'addio di Csiszár all'Atletico, si cercano risposte su chi possa assumere la fascia di capitano. Nel frattempo, la scadenza contrattuale di Wullaert potrebbe avere ripercussioni sul mercato dell’Inter, lasciando alcuni dubbi sulle prossime mosse della squadra.

? Domande chiave Chi sostituirà Csiszár come capitana dopo il suo addio all'Atletico?. Come influenzerà la scadenza di Wullaert il mercato dell'Inter?. Perché la dirigenza interista sta valutando il futuro di Piovani?. Quali giocatrici della Lazio arriveranno per rinforzare le big?.? In Breve Robustellini segna doppietta mentre Wullaert deve definire il rinnovo contrattuale in scadenza. Csiszar verso Atletico Madrid con possibile passaggio fascia capitana a Lina Magull. L'arrivo di Clarisse Le Bihan dalla Lazio potrebbe coinvolgere altri profili capitolini. Decisione sulla panchina di Piovani attesa dalla dirigenza entro la fine del mese. Il pareggio per 3-3 tra Juventus e Inter nella sfida del derby d’Italia permette alle bianconere di conquistare un punto prezioso in classifica, ottenendo così il pass per la prossima Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve in Champions: derby folle 3-3 e incognite su Piovani e Csiszár

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Ormai Juve e Milan dovrebbero farcela per la Champions , leggera insidia derby per la Juve ma dovrebbe passare in casa del Torino e la Roma ha la Lazio in ogni caso x.com

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