Piovani dirige Piovani nel cuore di Bologna

Giovedì 12 marzo alle 20.30 presso l'Auditorium Manzoni di Bologna si terrà lo spettacolo musicale “Piovani dirige Piovani”. L’evento presenta “Il Canto dei neutrini”, una composizione per violoncello solista, orchestra d’archi, arpa, celesta e percussioni. L’esibizione è diretta dal compositore stesso e si svolge nell’auditorium di via de’ Monari.

Giovedì 12 marzo, alle ore 20.30, andrà in scena presso l'Auditorium Manzoni di via de' Monari 12 a Bologna lo spettacolo musicale "Piovani dirige Piovani" con il "Canto dei neutrini", una composizione per violoncello solista e orchestra d'archi, arpa, celesta e percussioni dedicata al violoncellista Luigi Piovano. A seguire l'imperdibile rapsodia per clarinetto e orchestra in tre movimenti "Cyberknife". "Piovani dirige Piovani" vedrà il compositore Nicola Piovani dirigere le sue musiche insieme all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. La seconda parte della serata sarà interamente dedicata al rapporto tra Piovani e il cinema: in programma una suite sinfonica tratta dalla colonna sonora di "La vita è bella", che nel 1999 gli valse un Premio Oscar come miglior colonna sonora.