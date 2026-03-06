Durante la notte, ci sono state manifestazioni a Teheran con raduni di protesta. Trump ha dichiarato che l'idea di inviare truppe sul terreno non è una strada percorribile, definendola una perdita di tempo. La premier ha invece affermato che l’Italia non si trova in guerra e che le decisioni sulle basi militari saranno prese in Parlamento, rispettando gli accordi.

Meloni: “Non siamo in guerra”, basi Usa solo con voto del Parlamento. Il presidente Usa esclude truppe di terra ma vuole influire sul futuro leader iraniano. Nuovi raid su Teheran, Hormuz area bellica con 1.000 navi bloccate "Non siamo in guerra e non lo saremo", afferma la Meloni. E sull'eventuale concessione delle basi "ci atterremo agli accordi e decideremo in Parlamento", spiega la premier. "Gli Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale", ammette intanto Crosetto. Trump esclude intanto di inviare truppe di terra in Iran, definendola una "perdita di tempo". Inviare truppe di terra in Iran? "Sarebbe una perdita di tempo. Hanno perso tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump frena sui Boots on the Ground: "Sarebbe una perdita di tempo". Notte di rad su Teheran

Trump e la riluttanza di “boots on the ground” esclude il territorio Usa“Apprezzo moltissimo che le 800 e più impiccagioni in programma siano state cancellate dalla leadership iraniana”.

Leggi anche: “Boots on the ground”: indiscrezioni sulle operazioni speciali israeliane in Iran