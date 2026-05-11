Javier Martinez torna sui social con una richiesta urgente per i fans | ecco quale

Javier Martinez torna sui social con una richiesta urgente rivolta ai suoi follower. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 2024, dove ha attirato l’attenzione del pubblico, ha condiviso un messaggio diretto. Durante l’esperienza nel programma, ha anche incontrato una persona con cui ha instaurato un rapporto sentimentale. La sua presenza sui social si concentra ora su questa richiesta, rivolta ai suoi sostenitori.

Javier Martinez ha ottenuto popolarità, partecipando al Grande fratello 2024 dove ha trovato anche l'amore. Dopo aver concluso l'esperienza alla Terni volley academy, il pallavolista argentino ha raggiunto Helena Prestes a Lecco dove lei ha comprato casa. In queste ore, l'uomo è tornato prepotentemente alla ribalta per una richiesta urgente fatta sui social. Il 31enne argentino ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: "Ragazzi potete segnare questo profilo? Non sono io grazie." Javier Martinez ha chiesto ai suoi tanti sostenitori di segnalare un profilo che si sta spacciando per lui su Tiktok. La richiesta dell'ex gieffino è stata accolta dai suoi utenti che hanno iniziato a segnalare il profilo falso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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