Javier Martinez, noto concorrente del Grande fratello 2024, ha ripreso a condividere contenuti sui social dopo alcuni giorni di assenza. Il pallavolista argentino, che milita nella Terni Volley Academy, ha pubblicato un nuovo post in cui rivolge una domanda ai suoi follower. La sua presenza online è stata molto seguita, e il ritorno ha suscitato l’interesse dei fan.

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande fratello 2024. Dopo diversi giorni lontano dai social, ecco che il pallavolista argentino della Terni volley academy è tornato a far sentire la sua voce. In particolare, il 31enne ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui lo si vede a bordo di un bus diretto verso Savigliano dove disputerà una nuova partita valida per i playout del campionato A3 di pallavolo. In una storia, il compagno di Helena Prestes fa una domanda ai fans: "Quanti di voi l'hanno vista?", facendo riferimento alla serie tv che sta vedendo sul tablet. La domanda ha scatenato sia la reazione dei fans ma anche della cognata Mariana, che ha scritto: "E' molto bella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez torna social con una domanda per i fans: ecco quale

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NO ERA UNA PASAJERA MÁS… ERA EL ENVÍO

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