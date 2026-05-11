Javier Martinez rompe il silenzio e chiede aiuto ai fan L’appello

Javier Martinez ha pubblicato un messaggio sui social per chiedere aiuto ai suoi follower, affermando di non essere lui dietro a un profilo falso che lo riguarda. L’attore ha spiegato di essere vittima di un account non ufficiale, sottolineando la presenza di imitazioni e di identità inesistenti che circolano online. La richiesta di intervento si concentra sulla necessità di verificare l’autenticità delle pagine associate al suo nome.

“Non sono io”: Javier Martinez rompe il silenzio e chiede aiuto ai fan contro il profilo fake. C’è un lato dei social che nemmeno i personaggi più amati riescono a evitare: quello delle imitazioni, dei profili falsi e delle identità rubate. Lo sa bene Javier Martinez, ex volto del Grande Fratello e pallavolista tra i più seguiti degli ultimi mesi, che nelle scorse ore ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi follower con un messaggio chiaro e urgente. L’argentino, diventato amatissimo dal pubblico televisivo grazie al suo carattere autentico e ai suoi modi gentili, ha lanciato un appello ai fan dopo aver scoperto che un account starebbe utilizzando il suo nome e la sua immagine per confondere gli utenti online.🔗 Leggi su 361magazine.com

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