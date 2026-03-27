Javier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan | l’appello lanciato

Javier Martinez ha pubblicato un messaggio rivolto ai propri follower, rompendo il silenzio dopo un periodo di inattività sui social media. Nell’appello, invita i fan a prestare attenzione alla gestione dei profili online, sottolineando l'importanza di mantenere il controllo delle proprie identità digitali. La comunicazione si concentra sulla necessità di vigilare contro eventuali problemi legati alla sicurezza dei profili.

Javier Martinez rompe il silenzio e si affida ai fan: ecco l’appello lanciato. In un’epoca in cui l’identità digitale vale quanto – se non più – di quella reale, perdere il controllo dei propri profili social può trasformarsi in un incubo. È proprio quello che sta vivendo Javier Martinez, che nelle ultime ore ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan con un appello tanto inaspettato quanto urgente. Secondo quanto dichiarato, il suo vecchio profilo TikTok – quello con cui aveva iniziato a costruire la sua community – non è più sotto la sua gestione. A controllarlo sarebbe infatti il suo ex manager, con cui i rapporti si sarebbero interrotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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