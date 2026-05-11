Jannik Sinner ingiocabile Popryn umiliato | il punto cioccolatino che fa impazzire Roma

Jannik Sinner ha vinto facilmente il suo match agli Internazionali, qualificandosi per gli ottavi di finale. Ha affrontato l'avversario australiano, che è stato battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un'ora. La vittoria rappresenta un passaggio importante nel torneo per il tennista italiano, che ha mostrato una prestazione solida e senza grandi difficoltà.

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Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Internazionali. Tutto facile contro l'australiano Alexei Popryn battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e 6'. Sinner, alla sua tredicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa, sfiderà per l'accesso ai quarti l'azzurro Andrea Pellegrino che ha battuto nel sedicesimi lo statunitense Frances Tiafoe. Il numero 1 del mondo raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione, dopo che il serbo ha raggiunto questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ingiocabile, Popryn umiliato: il punto "cioccolatino" che fa impazzire Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Scusate, devo fare una cosa”. Jannik Sinner, il gesto che fa impazzire gli italiani dopo il trionfo a Indian WellsLa domenica di Jannik Sinner a Indian Wells non si è chiusa soltanto con la vittoria in campo. Jannik Sinner, il retroscena: perché è diventato ingiocabile sul cementoNel tennis di altissimo livello il servizio è ormai una delle chiavi decisive per restare stabilmente al vertice, ma nel caso di Jannik Sinner il... Argomenti più discussi: Jannik Sinner asfalta Ofner, parole sconcertanti: Ho cercato di non perdere | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, la frecciata di Djokovic: Fortissimo, impressionante. Anche se... | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner al Foro Italico? E sugli spalti... il dettaglio che spiega tutto | Libero Quotidiano.it. Sinner-Popyrin rivivi la diretta Internazionali d'Italia: Jannik vola al terzo turnoIl numero uno del mondo va a caccia della 30ª vittoria di fila in un Masters 1000 e del pass per gli ottavi sulla terra battuta di Roma: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it