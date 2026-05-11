Jannik Sinner ingiocabile Popryn umiliato | il punto cioccolatino che fa impazzire Roma
Jannik Sinner ha vinto facilmente il suo match agli Internazionali, qualificandosi per gli ottavi di finale. Ha affrontato l'avversario australiano, che è stato battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un'ora. La vittoria rappresenta un passaggio importante nel torneo per il tennista italiano, che ha mostrato una prestazione solida e senza grandi difficoltà.
Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Internazionali. Tutto facile contro l'australiano Alexei Popryn battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e 6'. Sinner, alla sua tredicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa, sfiderà per l'accesso ai quarti l'azzurro Andrea Pellegrino che ha battuto nel sedicesimi lo statunitense Frances Tiafoe. Il numero 1 del mondo raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione, dopo che il serbo ha raggiunto questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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