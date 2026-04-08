Serie A vecchia pochi italiani e giovani La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italiano

La crisi del calcio italiano si manifesta anche nella scarsa presenza di giocatori italiani e giovani nelle squadre di Serie A. Recenti dati confermano una diminuzione del numero di atleti italiani nelle squadre di massimo livello e una riduzione dell’età media dei calciatori. La mancata qualificazione ai Mondiali del 2026 ha acceso ulteriori discussioni sulla situazione del settore e sulle strategie da adottare per il futuro.

La crisi del calcio italiano continua a tenere banco dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Mentre si discute ancora sulle riforme, elezioni federali e nuovo ct, ’ex presidente della Figc Gabriele Gravina ha presentato le sue idee per la ripresa del calcio italiano, uno studio dettagliato di 11 pagine, in cui vengono analizzati i problemi ma anche le possibili soluzioni per dare finalmente una svolta a tutto il movimento. La relazione sarebbe dovuta essere presentata oggi in VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. Appuntamento saltato dopo il terremoto in Figc, che non ha impedito però a Gravina di offrire un gesto di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italiano Gravina, la relazione dopo le dimissioni: “Serie A vecchia, pochi italiani e giovani”“Alla luce di quanto espresso, è del tutto evidente che, per il bene del calcio italiano, l’unico modo di intervenire è farlo in maniera radicale,... Calcio italiano in crisi, il talento si perde e i giovani non vengono valorizzati: il report sulla Serie ABastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,... Si parla di: Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristorante. Serie A vecchia, pochi italiani e giovani. La relazione di Gravina sulla crisi del calcio italianoIl presidente Figc uscente ha redatto un lungo documento in cui analizza tutti i problemi del sistema calcio italiano, offrendo possibili soluzioni per uscire dalla crisi ... ilgiornale.it Gravina, la relazione dopo le dimissioni: Serie A vecchia, pochi italiani e giovani( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse ) Alla luce di quanto espresso, è del tutto ... msn.com