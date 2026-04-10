Bologna una delusione storica Prima dominano poi regalano | rossoblù beffati dall’Aston Villa L’Europa solo nei piedi di Rowe

Nella serata di giovedì, la squadra rossoblù ha affrontato l'Aston Villa in una partita di Europa League che si è conclusa con una sconfitta, lasciando i tifosi delusi. Dopo un inizio in cui la squadra sembrava poter controllare il gioco, sono arrivati i momenti di difficoltà e il risultato finale ha premiato gli avversari. Solo un episodio di Rowe, con un tiro dal limite, ha mantenuto un minimo di speranza.

Quel "fifty" adesso ha il triste aspetto di un’insegna rovinata, che cade a pezzi: si legge giusto lo zero. La notte del Dall’Ara ha consumato quasi tutto quel cinquanta percento di possibilità che Vincenzo Italiano aveva dato al suo Bologna. Quello stesso coraggio a parole, i rossoblù lo hanno espresso in campo, eppure non è bastato. E’ la crudele semplicità di questo gioco: in un quarto di finale di Europa League non puoi permetterti errori elementari, perché il livello è troppo alto e l’avversario non ti perdona. Figuriamoci contro un Aston Villa quarto in Premier, guidato dal re di coppe, Unai Emery, considerato all’unanimità il grande candidato al trono di Istanbul. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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