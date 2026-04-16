Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele, che avrà una durata di dieci giorni e entrerà in vigore alle 17 locali, le 23 in Italia. La decisione arriva in un momento di tensioni tra le due parti e mira a ridurre il rischio di escalation nel conflitto in corso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali negoziati o condizioni specifiche dell’accordo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del presidente degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l’avvio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele della durata di 10 giorni, a partire dalle ore 17 (le 23 in Italia). L’annuncio è arrivato tramite un messaggio ufficiale, in cui Trump ha spiegato di aver avuto “eccellenti conversazioni” con il presidente libanese Joseph Aoun e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando come entrambi abbiano accettato l’accordo per favorire una de-escalation. Il ruolo dei colloqui diplomatici. Trump ha ricordato che i due Paesi si erano già incontrati recentemente a Washington dopo oltre tre decenni, segnando un momento significativo nei rapporti diplomatici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, Trump annuncia: “Cessate il fuoco in Libano per 10 giorni”

Trump firma cessate il fuoco in Libano: 10 giorni di pace.

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