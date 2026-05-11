L’istituto professionale “M. Lecce” è arrivato in finale europea al Cooking Quiz, un concorso dedicato alle capacità culinarie. La scuola si distingue per l’attenzione all’architettura del gusto, un elemento che ha contribuito al successo nella competizione. La partecipazione rappresenta un momento importante per l’istituto, che si conferma come punto di riferimento nel settore formativo e gastronomico.

L’ECCELLENZA IN CAMMINOL’IPEOA “M. LECCE” E L’ARCHITETTURA DEL GUSTO ALLA FINALE EUROPEA DEL COOKING QUIZ La natura fornisce ai viventi le loro qualità, i viventi nascono, crescono, generano, muoiono, uomo compreso. I greci prendono sul serio la morte, non hanno speranze ultraterrene. Questa concezione della morte crea una etica grandiosa che è l'etica del limite, chi conosce il suo limite, che è la morte, non temi il destino, vuoi essere felice, realizza te stesso, il tuo demone, che in greco non vuol dire demonio, vuol dire ciò che tu propriamente sei, la tua virtù, la tua arte, e raggiungerai la felicità. E i giovani nella loro lieve coscienza hanno dentro di sè qualcosa di divino, che è l’ entusiasmo, cioè sono entusiasti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ipeoa “M. Lecce”: l’eccellenza in cammino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Parte il cammino verso il Magnet® Accreditation, riconoscimento internazionale d’eccellenzaUn percorso strutturato, ambizioso e destinato a incidere profondamente sull’organizzazione sanitaria.

Leggi anche: Una tappa del Cammino, aspettando il Cammino della Linea Gustav a Civitella Messer Raimondo