Interviste | coach Evangelisti Dopo l’intervallo cambiata faccia Dimostrato carattere

Dopo l’intervallo, la squadra ha cambiato atteggiamento e ha mostrato un volto diverso in campo. Il coach Evangelisti ha commentato la prestazione, sottolineando come i giocatori abbiano dimostrato carattere e determinazione. La squadra ha infatti mantenuto una solidità mentale notevole, contribuendo a ottenere un risultato che si può considerare meritato. La partita si è conclusa con una vittoria importante, frutto di una seconda parte di gara convincente.

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