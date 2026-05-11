Interviste | coach Evangelisti Dopo l’intervallo cambiata faccia Dimostrato carattere
Dopo l’intervallo, la squadra ha cambiato atteggiamento e ha mostrato un volto diverso in campo. Il coach Evangelisti ha commentato la prestazione, sottolineando come i giocatori abbiano dimostrato carattere e determinazione. La squadra ha infatti mantenuto una solidità mentale notevole, contribuendo a ottenere un risultato che si può considerare meritato. La partita si è conclusa con una vittoria importante, frutto di una seconda parte di gara convincente.
Una prestazione di una solidità mentale mostruosa per la Stosa che si guadagna con merito il passaggio al turno successivo dopo una rimonta dal -18 che ha mostrato tutto il carattere di una squadra che se un merito lo ha sempre avuto durante tutta la stagione è stato proprio quello di non mollare mai. Coach Evangelisti è raggiante nel posto partita e dispensa di complimenti i suoi ragazzi che adesso andranno ad affrontare Lucca. "Come successo anche mercoledì in gara 2 - dice l’allenatore rossoblù –, dopo l’intervallo abbiamo cambiato faccia anche stasera, nel momento decisivo i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta il carattere nonostante nei primi due quarti facessimo fatica a trovare le nostre soluzioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Il commento di coach Evangelisti al termine di gara 3 a Recanati - facebook.com facebook