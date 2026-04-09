Monte-Carlo Berrettini eliminato agli ottavi | Fonseca vince in due set

Il tennista romano è stato eliminato agli ottavi di finale di Monte-Carlo, sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca in due set, 6-3 e 6-2. Fonseca ha giocato una partita solida, conquistando la vittoria e passando ai quarti di un torneo Masters 1000 per la prima volta dal 2011. La sfida si è conclusa con la vittoria del sudamericano, che ha dimostrato una buona prestazione sulla terra rossa.

Il tennista romano sconfitto 6-3, 6-2 dal brasiliano Joao Fonseca. Prestazione solida del sudamericano, primo ai quarti in un Masters 1000 dal 2011. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista romano è stato sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2 al termine di un match durato poco più di un’ora. Per l’azzurro una prestazione a tratti discontinua, condizionata soprattutto da una percentuale non elevata di prime di servizio, fondamentale che non gli ha permesso di prendere il controllo degli scambi. Fonseca, al contrario, ha disputato una gara di alto livello, mostrando solidità da fondo campo e grande efficacia anche nelle discese a rete. 🔗 Leggi su Sportface.it Montecarlo, Berrettini da favola con Medvedev: vince in due set e vola agli ottavi di finaleMontecarlo, 8 aprile 2026 – Matteo Berrettini super nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Leggi anche: Doppio Monte-Carlo: Berrettini e Vavassori vincono all’esordio, agli ottavi sfidano Heliovaara-Patten Temi più discussi: Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz; Monte-Carlo ottavi LIVE, Berrettini-Fonseca: la cronaca in diretta giovedì dalle 11; ATP Monte-Carlo: Sinner spettacolare, Berrettini avanza, Darderi eliminato; ATP Monte Carlo, il tabellone del doppio: Sinner trova due singolaristi, curiosità per Vavassori/Berrettini. Berrettini-Fonseca diretta Montecarlo: l'azzurro eliminato agli ottavi di finale LIVEL'azzurro affronta il giovane tennista brasiliano per centrare un posto nei quarti nel torneo del Principato: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters, terzo 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si ... gazzettadelsud.it MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook THE VACHEROT SHOW GOES ON #RolexMonteCarloMasters @val_vacherot x.com