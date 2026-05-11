Internazionali oggi Sinner-Popyrin – Diretta

Oggi, lunedì 11 maggio, si disputa il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista italiano scende in campo contro l'australiano Popyrin, in una partita trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Si tratta di una sfida valida per il Masters 1000 di Roma, con Sinner che torna a giocare davanti al pubblico romano.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner ha superato il secondo turno imponendosi all'esordio, dopo il bye del primo, in due. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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