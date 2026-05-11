Internazionali Cobolli nervoso con Tirante | lo sfogo con il suo angolo

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Flavio Cobolli si è mostrato visibilmente nervoso durante un match. Nella giornata di lunedì 11 maggio, il tennista ha avuto uno sfogo con il suo angolo in campo, manifestando chiaramente il suo disagio. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi seguiva l’evento in diretta. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa reazione.

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli nervoso agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Thiago Agustin Tirante nel terzo turno del Masters 1000 in una partita condizionata dal nervosismo, con Cobolli che si è lamentato più volte con il suo angolo al termine di un primo set più complicato del previsto e perso con il punteggio di 6-3. Tanti gli errori di Cobolli che, alla prima della carriera sul Centrale, paga anche un po' di emozione e non regge la pressione nelle prime fasi del match. L'azzurro in particolare fatica a trovare il campo con il dritto, lamentandosene apertamente con il proprio angolo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate GF VIP, Paola Caruso vive un momento di down e racconta il suo grande dolore: lo sfogo con Antonella EliaConfessioni e riflessioni nel mondo dello spettacolo: un confronto sincero tra Paola Caruso e Antonella Elia cattura l’attenzione del pubblico. Nervoso durante il controllo, i carabinieri lo trovano con 332 grammi di cocainaNel pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino romeno di 27... Argomenti più discussi: Cobolli: I miei tie-break sono come una roulette. Qui meglio degli Slam; ATP Roma, Cobolli: Ho iniziato nervoso, qui è come se fosse sempre la prima volta; ATP Roma 2026, Cobolli: Nervoso all’inizio. Sogno il Pietrangeli; Internazionali, Cobolli: Giocare a Roma come fosse la prima volta, un grazie ai tifosi. Cobolli-Tirante diretta Internazionali d'Italia: segui la sfida al terzo turno. Tennis oggi LIVEFlavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d'Italia. Oggi, lunedì 11 maggio, l'azzurro affronta Thiago Agustín Tirante nel terzo turno del Masters 1000 romano, in una sfida visibile in diretta ... corrieredellosport.it