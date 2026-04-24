Nel pomeriggio, i figli di Michele Langastro hanno chiamato più volte senza ottenere risposta e hanno deciso di allertare le autorità. Poco dopo, le forze dell'ordine sono intervenute nell’abitazione dell’uomo, trovandolo privo di vita. La scoperta è avvenuta dopo ore di silenzio prolungato e tentativi di contatto senza esito. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Tempo di lettura: 2 minuti A dare l’allarme sono stati i figli, nella tarda mattinata, dopo ore di chiamate rimaste senza risposta. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’abitazione in via Turci, a Santo Stefano del Sole, per Michele Langastr o non c’era già più nulla da fare. Aveva 62 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Salza Irpina e i sanitari del 118. I primi accertamenti fanno pensare a un malore improvviso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori verifiche medico-legali. Langastro era stato a lungo presidente della Comunità Montana Serinese Solofrana, ente di riferimento per i comuni delle valli dell’Irno e del Sabato, in provincia di Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non risponde da ore, Michele Langastro trovato privo di vita

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