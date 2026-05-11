Infermieri martedì alla Casa del Giovane un incontro per riflettere

Martedì mattina si svolgerà un incontro riservato agli infermieri presso la Casa del Giovane, con orario dalle 8.30 alle 12.30. L’evento è collegato alla Giornata Internazionale e si concentrerà su questioni relative al benessere della categoria. L’appuntamento mira a offrire uno spazio di riflessione e confronto tra professionisti del settore.

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LA GIORNATA INTERNAZIONALE. Dalle 8.30 alle 12.30 l’appuntamento riservato alla categoria sui temi legati al «benEssere». Il 12 maggio cade la Giornata internazionale dell’infermiere: quest’anno l’Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo celebra la ricorrenza mettendo al centro l’equilibrio personale, relazionale e professionale dei propri iscritti. Martedì, appunto, dalle 8,30 alle 17,30 la Casa del giovane di Bergamo in via Gavazzeni ospiterà l’evento «Infermieri in equilibrio: benEssere, energia, cura»: l’appuntamento, riservato agli infermieri e gratuito (è richiesto solo un contributo per il pranzo facoltativo alla Casa del giovane), si articolerà in diversi momenti di confronto, laboratori e trattamenti individuali per valorizzare l’ascolto e prendersi cura di sé.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Infermieri, martedì alla Casa del Giovane un incontro per riflettere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dignità del lavoro e sfide sociali: l'incontro per riflettere sul tema Argomenti più discussi: Infermieri, martedì alla Casa del Giovane un incontro per riflettere; Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo celebra i sanitari con una giornata speciale; Stipendi bassi e carichi di lavoro, le sfide degli infermieri. Ruolo da valorizzare; Grasso traina Casa Riformista: Io in giunta? Decide Ceccarelli. Qualcuno qui ha avuto un bambino che ha imparato ad allattare dopo la terapia intensiva neonatale? reddit