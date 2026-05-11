Infermieri introvabili | a Bologna si laurea solo uno studente su due

A Bologna, i corsi di laurea in infermieristica registrano un tasso di laureati che si ferma intorno al 50 per cento, indicandone un alto livello di abbandono o di mancato completamento. La regione Emilia-Romagna, nel suo complesso, affronta una carenza di professionisti sanitari, con una diminuzione del numero di infermieri disponibili rispetto alle necessità. Questa situazione si riflette in un calo dei laureati rispetto al numero di iscritti nei corsi dell’ateneo locale.

La carenza di infermieri in Emilia-Romagna parte dai corsi di laurea. E a Bologna il dato è ancora più preoccupante: solo circa il 50% degli iscritti arriva alla laurea. A lanciare l’allarme è Pietro Giurdanella, presidente del Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gite scolastiche solo per ricchi? Quasi uno studente su due resta a casa: “Violata la Costituzione”Il 44% degli studenti italiani rinuncia alla partecipazione ai viaggi d’istruzione, le cosiddette gite scolastiche un tempo tanto attese, in larga...

Jannik Sinner si vedrà in chiaro su TV8 a Montecarlo! Ma solo due turni (e solo uno in diretta)Potrebbe essere visibile anche in chiaro la fase conclusiva del percorso di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo 2026, in programma dal 5 al...