Incidente in scooter uomo di 77 anni a Careggi in codice rosso

Da firenzetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essere stato coinvolto in un incidente con il suo scooter. L’incidente si è verificato in una zona urbana, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice rosso a Careggi, a seguito di un brutto incidente che lo ha visto coinvolto con il proprio scooter. Un episodio che risale allo scorso 9 maggio e si sarebbe verificato a Prato, in viale Leonardo da Vinci.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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