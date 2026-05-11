Incidente in scooter uomo di 77 anni a Careggi in codice rosso
Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essere stato coinvolto in un incidente con il suo scooter. L’incidente si è verificato in una zona urbana, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice rosso a Careggi, a seguito di un brutto incidente che lo ha visto coinvolto con il proprio scooter. Un episodio che risale allo scorso 9 maggio e si sarebbe verificato a Prato, in viale Leonardo da Vinci.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Scooter coinvolto in incidente: uomo trasportato al San Pio in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoFerito e trasportato in ospedale un 68enne che alla guida di uno scooter per cause in corso di accertamento si è...
Leggi anche: Incidente a Foiano della Chiana: 81enne trasportato in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso
Argomenti più discussi: Incidente a Torino, scontro tra auto e scooter: uomo trasportato all'ospedale Maria Vittoria; Incidente nella notte, perde il controllo e cade in moto: grave un uomo; Muore in scooter, tragico incidente a Monteroni; Ipazio Antonio Esperti muore in scooter a 59 anni nell’incidente sull’Adriatica.
INCIDENTE MORTALE - Dramma sulla Statale Adriatica, scooter si schianta contro un’auto: morto un uomo QUI la notizia: https://cityne.ws/brP6z facebook
Incidente a Torino, scontro tra auto e scooter: uomo trasportato all'ospedale Maria Vittoria ift.tt/vnGhuf2 x.com
Deciding between e-bike and e-scooter reddit
Perde la vita dopo lo schianto in motoVICOPISANO: Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo un incidente in sella al suo scooter. Coinvolto anche un furgone. Inutili i soccorsi del 118 ... toscanamedianews.it