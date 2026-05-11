Incidente in scooter uomo di 77 anni a Careggi in codice rosso

Un uomo di 77 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essere stato coinvolto in un incidente con il suo scooter. L’incidente si è verificato in una zona urbana, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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