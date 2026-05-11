Incendio divampa da vano motore le fiamme ricoprono furgone in transito

Un furgone in transito sulla strada provinciale 80 nell’agro di Brindisi è stato interessato da un incendio che ha coinvolto il vano motore. Le fiamme si sono sviluppate mentre il veicolo si trovava sulla carreggiata, creando potenzialmente pericolo per altri mezzi e per la viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora valutando le cause dell’incendio.

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BRINDISI - Un furgone è andato in fiamme mentre era in transito sulla strada provinciale 80, nell'agro del comune di Brindisi. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio. Il conducente si è accorto in tempo che l'incendio stava divampando dal vano motore. Dopodiché è sceso.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monteprandone (AP) - Incendio furgone su raccordo Ascoli-Mare Notizie correlate Incendio furgone in transito a Bregnano, fiamme visibili a LazzateLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore...