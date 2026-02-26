Incendio furgone in transito a Bregnano fiamme visibili a Lazzate

Un furgone in transito a Bregnano è stato coinvolto in un incendio che si è esteso anche a Lazzate. L’evento si è verificato ieri sera poco dopo le 19,30 lungo la via San Rocco di Bregnano, attirando l’attenzione con le fiamme ben visibili da diverse zone. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per contenere le fiamme e gestire la situazione.

